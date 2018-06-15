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В ДНР за неделю из-за боевых действий погибли пять человек
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В ДНР за неделю из-за боевых действий погибли пять человек 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 15 июн — РИА Новости. Пять человек погибли, 17 получили ранения в результате боевых действий на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в течение недели, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
"С 8 по 14 июня 2018 года на территории Донецкой народной республики ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили 17 человек, из которых шесть военнослужащих… Погибли пять военнослужащих", — заявил представитель ведомства.
В аппарате омбудсмена добавили, что с начала года на территории ДНР в результате боевых действий погибли 82 человека, ранения получили 171 человек. Всего с начала конфликта погибли 4649 человек, в том числе 76 детей.
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