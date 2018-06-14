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Страны Европы единогласно поддержали введение пошлин против США
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Страны Европы единогласно поддержали введение пошлин против США 

Газета.Ru 18 минут назад
Фото: Alessandro Bianchi/Reuters
Страны-участницы Европейского союза (ЕС) во время заседания в Брюсселе единогласно поддержали введение импортных пошлин против США, сообщает Reuters со ссылкой на источник в ЕС.
В агентстве добавили, что данные меры должны получить одобрение со стороны Еврокомиссии (ЕК). Следующее ее заседание запланировано на 20 июня.
Ранее глава ЕК Жан-Клод Юнкер подверг критике мнение президента США Дональда Трампа о том, что Европа несправедлива с Соединенными Штатами в сфере торговли.
Также ранее министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил, что турецкие власти разрабатывают ответные меры на ввозные пошлины США на сталь и алюминий.
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