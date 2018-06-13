США и КНДР могут продолжить взаимодействие уже на следующей неделе 

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Представители США и КНДР продолжат взаимодействие уже, возможно, на следующей неделе, они будут обсуждать вещи, которые не вошли в заявление по итогам прошедшей 12 июня встречи президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом в среду, находясь в Сеуле, сообщил госсекретарь США Майкл Помпео, высказывания которого передает агентство Reuters.
По его словам, взаимодействие продолжится «на следующей неделе или около того».
В целом, добавил он, США рассчитывают на разоружение КНДР в течение следующих 2,5 лет, при этом в Пхеньяне понимают, что потребуется тщательная проверка и верификация.