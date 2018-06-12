Трамп: Мы готовы начать новую историю

Спасибо всем большое, нам есть что вспомнить, это был потрясающий день, а на самом деле три месяца, потому что все это продолжалось уже очень давно. Вы только что просмотрели запись, которую мы передали председателю Киму и его помощникам, его представителям, в ней охвачено многое, охвачен масштаб того, что может быть сделано. Это удивительное место, в нем есть невероятный потенциал. Если задуматься о Южной Корее , о Китае , эта территория имеет огромный потенциал, и, я думаю, господин Ким это понимает и хочет сделать то, что правильно.

Мне выпала сегодня честь обратиться ко всем людям в мире, которые следят за этим историческим саммитом с председателем Ким Чен Ыном, руководителем Северной Кореи . Мы провели эти часы очень насыщенно, и, думаю, большинство из вас получили подписанный документ, или очень скоро их получите. Это всеобъемлющий документ. И я стою сейчас перед вами как представитель американского народа, чтобы донести послание, полное надежды и планов, послание мира.

Позвольте мне начать с выражения благодарности принимающему нас Сингапуру , особенно, премьер-министру Ли, моему другу. Это страна невероятной тонкости и красоты, и я обращаюсь с самыми теплыми пожеланиями к каждому ее гражданину, ко всем, кто помог организовать этот важнейший визит и сделал его столь приятным, несмотря на огромный объем работы и насыщенный график.

Я хочу также поблагодарить президента Южной Кореи господина Муна, он очень упорно работает, и мы проведем с ним переговоры, после того как закончим здесь.

Мой друг премьер-министр Японии господин Абэ только что покинул нашу страну, он хочет добиться того, что будет благом для Японии и для остального мира, он очень хороший человек.

И уникальный человек президент Китая господин Си, который смог преодолеть эту границу, быть может, это было не так заметно за последние пару месяцев, но ничего страшного. Он тоже принимал в этом участие, и это совершенно замечательный человек и мой друг, прекрасный лидер своего народа.

Я хочу поблагодарить их за стремление помочь нам осуществить эту историческую встречу. И главным образом я хочу поблагодарить председателя Кима за то, что он предпринял первый решительный шаг к новому светлому будущему своего народа. Беспрецедентная встреча, первая встреча президента Америки и руководителя Северной Кореи служит доказательством того, что реальные перемены действительно возможны.

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018

Моя встреча с председателем Кимом была честной, открытой и плодотворной. Мы успели поближе познакомиться в весьма ограниченный период времени при невероятно мощных обстоятельствах. Мы готовы начать новую историю, готовы написать новую главу в отношениях наших государств. Почти 70 лет назад, вы только задумайтесь, целых 70 лет назад, кровавый конфликт разорял Корейский полуостров. В этом конфликте погибло бесконечное количество людей, в том числе десятки тысяч отважных американцев. И, несмотря на оговоренное перемирие, война так и не окончилась до сих пор, и мы все надеемся, что вскоре она закончится, и так и будет. Прошлое не должно определять будущее. Вчерашний конфликт не должен превращаться в завтрашнюю войну. И, как уже не раз доказывала история, враги могут стать друзьями. Мы можем воздать должное той жертве, которую принесли наши предки, сделав шаг от ужасов войны к благословению мира. И именно этим мы занимаемся и занимались.

Нет никаких пределов для достижений Северной Кореи, если она откажется от ядерного оружия и примет торговые соглашения со всем остальным миром, который действительно хочет этого достигнуть. Перед председателем Кимом открывается уникальная возможность войти в историю как лидер, который вступил в новую славную эру безопасности, процветания его народа. Мы с председателем Кимом только что подписали совместное заявление, в котором он вновь подчеркнул свою готовность завершить денуклеаризацию Корейского полуострова. Мы договорились также о скорейшем проведении активных переговоров в дополнение к соглашению, и он готов это сделать. Это не прошлое, это не предыдущая администрация, которая даже не приступала к этому вопросу и поэтому так и не решила его. Председатель Ким сообщил мне, что Северная Корея уже занимается уничтожением крупнейшего места испытаний ракетных двигателей. Этого нет в том подписанном документе, который у вас имеется, мы оговорили это после подписания соглашения. Это очень важно. Место испытания их ракет будет очень скоро уничтожено. Сегодня было положено начало трудного процесса, но мир всегда стоит таких усилий. Особенно в этом случае. Это должно было быть сделано много лет назад, этот вопрос должен был быть решен уже очень давно. И мы занимаемся его решением сейчас.

Председатель Ким получил шанс создать невероятное будущее для своего народа. Все могут воевать, но лишь самые мужественные способны заключить мир. Существующее положение вещей не может сохраняться вечно, жители Кореи — и Северной, и Южной — глубоко талантливы, трудолюбивы и одаренны. Их объединяет одно наследие, одни обычаи, один язык, одна культура и одна судьба. Но для осознания их потрясающей судьбы, для объединения их национальной судьбы вопросы, связанные с ядерным оружием, теперь будут сняты. В то же время санкции будут продолжать действовать.

Мы мечтаем о будущем, в котором все корейцы смогут сосуществовать в гармонии, когда семьи вновь объединятся, и возродятся надежды, и где свет мира изгоняет мрак войны. Это светлое будущее находится здесь, и это уже происходит. Оно уже здесь, мы можем дотянуться до него рукой. Оно произойдет. Все думали, что этого никогда не будет. А это происходит уже сейчас. Это великий день, великий момент в мировой истории. Председатель Ким уже возвращается назад, в Северную Корею, и я точно знаю, что, как только он приедет туда, он приступит к процессу, который невероятно осчастливит и обезопасит множество людей. Поэтому это честь быть сегодня вместе со всеми, здесь собралось сегодня столько СМИ, должен сказать, из-за этого я чувствую себя очень неуютно. Но что есть, то есть, люди понимают, что это нечто важное, это понимаем все мы и наши семьи. Спасибо большое, что вы собрались здесь, давайте перейдем к вопросам.

(Продолжение следует)