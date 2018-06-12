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SANA: 12 человек погибли в Сирии в результате удара коалиции США
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SANA: 12 человек погибли в Сирии в результате удара коалиции США
Rambler News Service
53 минуты назад
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Фото:
ТК «Звезда»
В результате удара международной коалиции во главе с
США
в сирийской провинции Хасеке погибли 12 мирных жителей. Об этом сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на источники.
Удару подверглись дома в деревне Телль эш-Шаир, отмечает агентство.
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