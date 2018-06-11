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Порошенко рассказал о своих мечтах о ЕС и НАТО
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Порошенко рассказал о своих мечтах о ЕС и НАТО 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: АР
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что очень хочет, чтобы страна стала членом Евросоюза и НАТО до 2030 года, передает РИА «Новости».
"Я очень хочу, чтобы до 2030 года Украины была членом Евросоюза… И я очень хочу, чтобы Украины до 2030 года членом Североатлантического альянса", — заявил Порошенко в понедельник в ходе общения со студентами.
Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Украина и Грузия в настоящий момент не готовы к вступлению в НАТО. Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер объяснила, почему Украина не может вступить в альянс.
В марте Украина получила статус страны-аспиранта в НАТО.
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