Порошенко рассказал о своих мечтах о ЕС и НАТО

"Я очень хочу, чтобы до 2030 года Украины была членом Евросоюза… И я очень хочу, чтобы Украины до 2030 года членом Североатлантического альянса", — заявил Порошенко в понедельник в ходе общения со студентами.

В марте Украина получила статус страны-аспиранта в НАТО.