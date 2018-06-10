В Киеве подсчитали, во скольких странах нет украинских послов 

У Киева нет своих послов в России и еще 15 странах, передает УНН сведения министерства иностранных дел Украины.
По данным ведомства, украинские послы не работают в России, Армении, Киргизии, Греции, Дании, Эстонии, Латвии, Ирландии, Хорватии, Черногории, Швейцарии, Эфиопии, Перу, ЮАР, Алжире и на Кубе.
"Процедура назначения руководителей зарубежных дипломатических учреждений является длительной и состоит из целого ряда этапов: подбор кандидатуры, согласование кандидата президентом Украины, ожидание на агреман принимающей стороны, подготовка указа президента", — подчеркнули в украинском МИДе.
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