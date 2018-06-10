Не только Россия: МИД рассказал, в каких странах нет послов Украины

По состоянию на 8 июня Украина не назначила послов в 16 странах мира. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, передает УНН.

МИД отметили, что ведомство принимает все необходимые меры для оперативного заполнения имеющихся вакансий глав дипломатических представительств.

«Процедура назначения руководителей зарубежных дипломатических учреждений является длительной и имеет целый ряд этапов, а именно: подбор кандидатуры, согласование кандидата президентом Украины, ожидание на агреман принимающей стороны, подготовка Указа президента», — подчеркнули в МИД.

В то же время в ведомстве добавили, что «в настоящее время ожидается получение агреманов для нескольких послов» — то есть предварительного согласия государства на принятие определенного лица в качестве главы дипломатического представительства другого государства.