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Не только Россия: МИД рассказал, в каких странах нет послов Украины
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Не только Россия: МИД рассказал, в каких странах нет послов Украины 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
По состоянию на 8 июня Украина не назначила послов в 16 странах мира. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, передает УНН.
В МИД отметили, что ведомство принимает все необходимые меры для оперативного заполнения имеющихся вакансий глав дипломатических представительств.
Украинских послов нет в Алжирской Народной Демократической Республике; Республике Армения; в Греческой Республике; Королевстве Дания; Эстонской Республике; Эфиопии; Ирландии; Киргизской Республике; Республике Куба; Латвийской Республике; Республике Перу; Южно-Африканской Республике; Российской Федерации; Республике Хорватия; Черногории; Швейцарской Конфедерации.
«Процедура назначения руководителей зарубежных дипломатических учреждений является длительной и имеет целый ряд этапов, а именно: подбор кандидатуры, согласование кандидата президентом Украины, ожидание на агреман принимающей стороны, подготовка Указа президента», — подчеркнули в МИД.
В то же время в ведомстве добавили, что «в настоящее время ожидается получение агреманов для нескольких послов» — то есть предварительного согласия государства на принятие определенного лица в качестве главы дипломатического представительства другого государства.
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