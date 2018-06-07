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Трамп назвал письмо Ким Чен Ына «теплым»
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Трамп назвал письмо Ким Чен Ына «теплым» 

News.ru 7 июня 2018
Президент США Дональд Трамп прокомментировал получение послания от лидера КНДР Ким Чен Ына. Глава государства назвал его «теплым».
«Это было действительно очень теплое письмо, очень хорошее письмо», — цитирует Трампа ТАСС.
При этом президент Соединённых Штатов не стал раскрывать его содержание.
Напомним, Ким Чен Ын передал письмо Трампу 1 июня. Это произошло во время встречи главы США с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем в Белом доме. Позже появилось фото Трампа с письмом.
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