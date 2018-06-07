Трамп назвал письмо Ким Чен Ына «теплым» 

Президент США Дональд Трамп прокомментировал получение послания от лидера КНДР Ким Чен Ына. Глава государства назвал его «теплым».
«Это было действительно очень теплое письмо, очень хорошее письмо», — цитирует Трампа ТАСС.
При этом президент Соединённых Штатов не стал раскрывать его содержание.
Напомним, Ким Чен Ын передал письмо Трампу 1 июня. Это произошло во время встречи главы США с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем в Белом доме. Позже появилось фото Трампа с письмом.