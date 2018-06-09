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Трамп назвал виновника в ситуации с Крымом
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Трамп назвал виновника в ситуации с Крымом 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Президент США Дональд Трамп ушел от прямого ответа на вопрос о том, стоит ли США признать Крым российским. Об этом сообщает телеканал FOX News в Twitter.
«Вам лучше спросить [бывшего] президента Обаму, ведь это он упустил Крым. Это было в то время, когда у власти находилась его администрация. И это он позволил России потратить много денег на Крым (…) Надо спросить его, почему он это сделал», — ответил Трамп.
Президент отметил, что, возможно, у него совершенно другое отношение к этому вопросу. «Но вам нужно адресовать этот вопрос Обаме. К тому же это было очень давно», — пояснил он.
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