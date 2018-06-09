Трамп допустил подписание раздельных соглашений с Канадой и Мексикой 

ЛА МАЛЬБЕ /Канада/, 9 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что срок действия Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) подходит к концу и допустил заключения отдельных торговых соглашений с Мексикой и Канадой.
"Если соглашение не будет заключено, то это будет очень плохо для Канады, и это будет очень плохо для Мексики. Его [NAFTA] срок действия подходит к концу", — отметил Трамп на пресс-конференции перед отлетом из Канады в Сингапур, где он должен провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.