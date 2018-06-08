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Минобороны опровергло сообщения об ударе ВКС в Сирии
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Минобороны опровергло сообщения об ударе ВКС в Сирии
РИА Новости
1 час назад
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МИНОБОРОНЫ РФ
ОПРОВЕРГЛО УТВЕРЖДЕНИЯ О НАНЕСЕНИИ РОССИЙСКИМ САМОЛЕТОМ 7 ИЮНЯ УДАРА В РАЙОНЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ЗАРДАНА СИРИЙСКОЙ
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