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Турция приостановила действие турецко-греческого соглашения по репатриации беженцев
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Турция приостановила действие турецко-греческого соглашения по репатриации беженцев 

ИА Синьхуа 8 июня 2018
Анкара, 8 июня /Синьхуа/ — Турция приостановила действие подписанного с Грецией соглашения о репатриации беженцевв связи с решением греческих властей освободить 8 турецких военных, подозреваемых в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года в Турции. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
"Сейчас подписанное Турцией и ЕС соглашение по проблеме беженцев все еще выполняется, но действие соглашения по репатриации беженцев, подписанного Турцией и Грецией, прекращено. " — отметил М. Чавушоглу
Он назвал отказ греческих властей от выдачи турецких военных неприемлемым.
Напомним, 15 июля 2016 года в Турции произошла неудачная попытка госпереворота, после этого восемь турецких военных на вертолете бежали в Грецию, где их задержала греческая полиция. В январе 2017 года Верховный суд Греции отказал в выдаче военных турецкой стороне. А 4 июня Верховный суд Греции постановил освободить этих турецких военных. —0—
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