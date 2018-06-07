Полторак прогулялся по штаб-квартире НАТО 

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
В рамках визита запланирована встреча с министрами обороны США, Великобритании, Канады, Литвы и Польши в многостороннем формате, двусторонние встречи с министрами обороны Канады и Польши, участие в заседании Североатлантического совета со странами-контрибуторами миссии НАТО «Решительная поддержка» на уровне министров обороны.
Кроме того, предусмотрена встреча Стеапана Полторака с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Парламентская ассамблея НАТО в итоговой декларации весенней сессии, которая завершилась 28 мая в Варшаве, обозначила: Украина и Грузия должны получить надежду на интеграцию в альянс. «Поддержать надежду Грузии и Украины на вступление в НАТО», — говорится в декларации, размещенной на сайте Парламентской ассамблеи НАТО.
5 апреля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении президентский законопроект о нацбезопасности страны, который определяет одним из главных национальных интересов членство в Евросоюзе и НАТО.