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Полторак прогулялся по штаб-квартире НАТО
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Полторак прогулялся по штаб-квартире НАТО 

Украина.ру 7 часов назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
В рамках визита запланирована встреча с министрами обороны США, Великобритании, Канады, Литвы и Польши в многостороннем формате, двусторонние встречи с министрами обороны Канады и Польши, участие в заседании Североатлантического совета со странами-контрибуторами миссии НАТО «Решительная поддержка» на уровне министров обороны.
Кроме того, предусмотрена встреча Стеапана Полторака с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Парламентская ассамблея НАТО в итоговой декларации весенней сессии, которая завершилась 28 мая в Варшаве, обозначила: Украина и Грузия должны получить надежду на интеграцию в альянс. «Поддержать надежду Грузии и Украины на вступление в НАТО», — говорится в декларации, размещенной на сайте Парламентской ассамблеи НАТО.
5 апреля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении президентский законопроект о нацбезопасности страны, который определяет одним из главных национальных интересов членство в Евросоюзе и НАТО.
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