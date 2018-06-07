В США признали Украину частью Запада 

Помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Весс Митчелл назвал Украину частью Запада, подчерукнув, что Запад — это прежде всего сообщество демократических стран, с общностью культур и общими жертвами.
Суть в том, что необходим объединительный принцип, а не только институты. Институты — это средство, а не цель», — заявил Митчелл, которого цитирует «Голос Америки».
Помощник госсекретаря причислил к западным странам также и Грузию.
Митчелл добавил, что США и далее будут «давить» санкциями Россию за «агрессию» в отношении указанных стран, «пока президент Путин не выберет другой путь».