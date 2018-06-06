«Подлодочная паранойя» заставила шведов бояться Россию

Посольство РФ Стокгольме опубликовало крайне жёсткое заявление, прокомментировав тем самым обвинения шведского премьера в адрес России. Стиль этого заявления, возможно, объясняется тем, что шведы выглядят самой доверчивой нацией Европы и обманывать их — все равно что обманывать ребенка. В их случае антироссийская пропаганда несет особый смысл.

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен , как и десятки западноевропейских политиков до него, заявил, что «кампании влияния продолжаются, и Россия является самой большой угрозой». «Наши власти очень хорошо подготовлены, и если будет проходить кампания воздействия, мы не поддадимся тем, кто ее проводит. Исходя из данных, которые у нас есть о выборах, например, во Франции США , мы предполагаем, что нас не оставят в покое», — сообщил шведский премьер.

При этом Швеция, как и Британия, отказалась отправлять правительственную делегацию на Чемпионат мира по футболу, объяснив это «нарушениями прав человека» в РФ.

Как говорится в заявлении российских дипломатов, слова Лёвена — это «верх бестактности и цинизма», а антироссийские выпады Стокгольма находятся «на грани клиники». «В пылу предвыборной лихорадки шведское руководство, похоже, готово выполнить любой пропагандистский трюк, — негодуют наши дипломаты. — Попытки привнести в спорт дух дешевого политиканства не вызывают других чувств, кроме отторжения и осуждения».

Формулировки, использованные в результативной части заявления, выглядит немного старомодно:

«Остыньте, господа хорошие! Неужели вы до сих пор не поняли, что беспардонный коллективно-обвинительный нажим в адрес Москвы не срабатывает и в итоге бьет по вашей же репутации? Не лучше ли вам накануне выборов перестать обманываться и задуматься о том, как восстанавливать загнанные вами же в тупик отношения с соседней Россией?»

Несмотря на возможные стилистические претензии, суть сложившейся ситуации это заявление характеризует довольно точно. Швеция на ровном месте выдумала «российскую угрозу», испугалась своих же фантазий — и сделала всё это значимым фактором своей внутренней и внешней политики.

Напомним, что последний военный конфликт между нашими странами закончился в 1809 году и по его итогам Швеция потеряла Финляндию . Многие думают, что это был последняя война с участием шведских войск, но в реальности у Стокгольма были еще короткие конфликты с Данией и Норвегий в 1813 и 1914 годах соответственно. В мировых войнах Швеция действительно не участвовала, но активно зарабатывала на них, поставляя вооружения и сырье обеим сторонам. Впрочем, шведские добровольцы воевали на стороне Финляндии против СССР как в ходе Зимней войны, так и в ходе Великой Отечественной.

В годы «холодной войны» Швеция опять-таки соблюдала нейтралитет. Решение о присоединении к ЕС было принято Стокгольмом уже после распада СССР. Референдум состоялся в 1994 году, и сторонники Евросоюза победили на нем с небольшим перевесом. После решение о выходе из ЕС, принятого британцами, Швецию называли одним из следующих кандидатов «на выход».

Швеция похожа на Британию и своей любовью к поиску «русских шпионов». Но если британцы делают ставку на «человеческий фактор», шведы то ищут «русские подлодки». За всю историю зафиксировано только одно достоверное «вторжение» советской подводной лодки в шведские территориальные воды. Это инцидент с С-363, которая сбилась с курса и села на мель в 1981 году неподалеку от Карслкруны. Всё. Однако в Швеции «охота за русскими подлодками» практически национальный вид спорта. Как рассказывал в январе 2018 года шведский писатель, автор книги «Идет медведь» Маттиас Йоранссон в интервью российской газете «Коммерсант» , каждый швед «знает кого-то, кто видел русскую субмарину». Правда, из 6437 заявленных «наблюдений» не подтвердился ни один случай.

Вся эта паранойя чрезвычайно выгодна шведской армии, которая, по данным того же Йоранссона, является чемпионом Европы по финансированию в расчете на отдельно взятого военнослужащего. Видимо, если «работает» в случае с армией, должно «сработать» и в случае с выборами, рассудили члены его кабинета министров Лёвена.

Показательно, что новая волна «подлодочной паранойи» началась как раз после его прихода к власти в 2014 году. 3 октября Лёвен стал премьером, а уже 17 октября началась истеричные «поиски», которые, как и всегда, ни к чему не привели, зато позволили приостановить сотрудничество между вооруженными силами наших стран. Впоследствии заявления в стиле «русские идут» появлялись регулярно, соответственно, росло и напряжение в двухсторонних отношениях.

Скоро — новые выборы. Согласно последним социологическим опросам, возглавляемая Лёвеном коалиция социал-демократов, «зеленых» и левых пользуется поддержкой 35-40% избирателей. Примерно столько же имеет оппозиционная коалиция, основа которой — Умеренная коалиционная партия. Обвинять «умеренных» в сотрудничестве с Россией пока не приходит в голову даже Левёну.

Но если смотреть на результаты отдельных партий, истерика шведских властей становится понятной. Партия «Шведские демократы», которую называют «ультранационалистической», по данным опроса YoGov набирает 23% голосов. Это столько же, сколько у социал-демократов без коалиции, и на 5% больше, чем у «умеренных». Именно «Шведских демократов» пытаются выставить «пророссийской силой» даже несмотря на то, что эта партия (в отличие от венгерских, австрийских или французских националистов) не выступала против «войны санкций» или в поддержку российской позиции по какому-либо вопросу. Даже наоборот.

Но какое это имеет значение? «Агентами Путина» традиционно объявляют всех «неудобных» для истеблишмента политиков, и тут уж, как в старом анекдоте про псхибольницу, «кто первый надел халат — тот и врач».

Показательно, что в Швеции, в отличие от многих других стран, эта риторика может сработать: как показывает практика, шведы неустойчивы к пропаганде. Это подтверждает не только постоянный поиск «русских подлодок», но и слепое доверие к телевидению.

В 2002 году шведский телеканал ST2 выпустил псевдодокументальный фильм (этот стиль еще называется мокьюментари) «Заговор 58», авторы которого «доказывали», что чемпионата мира по футболу в Швеции в 1958 году не было. Мол, ЦРУ сговорились с ФИФА, после чего инсценировали в Голливуде чемпионат, чтобы насолить СССР и показать возможности телевидения. Доказательная база была приблизительно такой же, как у отрицателей американского полета на Луну: и тени не так падают, и слишком дорого обошлось бы такое мероприятие.

Отметим, что в этом чемпионате принимала участие советская сборная. Финальный матч между Швецией и Бразилией прославил Пеле. И в 2002 году были живы многие из тех, кто лично посетил матчи чемпионата. Но 80% посмотревших этот фильм шведов поверили в то, что никакого чемпионата мира в 1958 году в их стране не проводилось.

Было бы странно, если бы власти не воспользовались такой феноменальной доверчивостью и не рассказали электорату о «русских подлодках» и «вмешательстве в выборы».