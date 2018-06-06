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США хотят помешать другим странам выполнять СВПД, заявили в российском МИД
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США хотят помешать другим странам выполнять СВПД, заявили в российском МИД
РИА Новости
1 час назад
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РИА Новости
РИА НОВОСТИ
.
США
СВОИМИ САНКЦИЯМИ ПЫТАЮТСЯ ПОМЕШАТЬ ДРУГИМ СТРАНАМ ПРОДОЛЖИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ ИРАНСКОЙ ЯДЕРНОЙ СДЕЛКИ —
МИД РФ
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