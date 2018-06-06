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США хотят помешать другим странам выполнять СВПД, заявили в российском МИД
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США хотят помешать другим странам выполнять СВПД, заявили в российском МИД 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. США СВОИМИ САНКЦИЯМИ ПЫТАЮТСЯ ПОМЕШАТЬ ДРУГИМ СТРАНАМ ПРОДОЛЖИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ ИРАНСКОЙ ЯДЕРНОЙ СДЕЛКИ — МИД РФ
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