В МИД Венесуэлы прокомментировали введение односторонних санкций США

МОСКВА , 7 июн — РИА Новости . Односторонние санкции США против Венесуэлы направлены на подрыв переговорного процесса между правительством страны и оппозицией, говорится в докладе министерства иностранных дел Венесуэлы, полученном в распоряжение РИА Новости.

"Односторонние принудительные меры направлены на предотвращение и пресечение любой инициативы по осуществлению диалога между правительством и оппозицией и, следовательно, перекрывают путь конституционному, согласованному и мирному разрешению ситуации в Венесуэле", — говорится в докладе.

"США не стремятся к «восстановлению демократии» в Венесуэле, как они демагогично заявляют в своих публичных дискуссиях. Схема «экономической войны» направлена на провокацию хаоса и насилия, с тем, чтобы сделать страну неуправляемой и лишить легитимности конституционные, демократические и избирательные меры, спровоцировав «капитуляцию Чавизма», — подчеркивается в документе.

На выборах 20 мая победил действующий президент Николас Мадуро. Он займет должность главы государства в 2019-2025 годах. США и ОАГ (Организация американских государств) не признали результатов голосования.