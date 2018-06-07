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В МИД Венесуэлы прокомментировали введение односторонних санкций США
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В МИД Венесуэлы прокомментировали введение односторонних санкций США 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Односторонние санкции США против Венесуэлы направлены на подрыв переговорного процесса между правительством страны и оппозицией, говорится в докладе министерства иностранных дел Венесуэлы, полученном в распоряжение РИА Новости.
"Односторонние принудительные меры направлены на предотвращение и пресечение любой инициативы по осуществлению диалога между правительством и оппозицией и, следовательно, перекрывают путь конституционному, согласованному и мирному разрешению ситуации в Венесуэле", — говорится в докладе.
По мнению МИД Венесуэлы «саботаж, организованный США в части диалога, проводимого в Доминиканской Республике с 2017 по 2018 год…, показывает, что единственной приемлемой политикой администрации США является отстранение от власти президента Николаса Мадуро при помощи неконституционных и жестоких мер».
"США не стремятся к «восстановлению демократии» в Венесуэле, как они демагогично заявляют в своих публичных дискуссиях. Схема «экономической войны» направлена на провокацию хаоса и насилия, с тем, чтобы сделать страну неуправляемой и лишить легитимности конституционные, демократические и избирательные меры, спровоцировав «капитуляцию Чавизма», — подчеркивается в документе.
На выборах 20 мая победил действующий президент Николас Мадуро. Он займет должность главы государства в 2019-2025 годах. США и ОАГ (Организация американских государств) не признали результатов голосования.
Позднее президент США Дональд Трамп подписал указ, запретив американским гражданам и юридическим лицам операции с суверенным долгом Венесуэлы, а также операции с государственными активами этой страны. Канада ввела дополнительные санкции против Венесуэлы в связи с прошедшими президентскими выборами. О намерении Евросоюза ввести в ближайшие недели санкции в отношении Венесуэлы сообщала глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
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