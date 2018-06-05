Ещё
Глава МИД Венесуэлы обвинил США в попытке установить блокаду его страны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава МИД Венесуэлы обвинил США в попытке установить блокаду его страны 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 5 июня. Власти США ищут возможность установить блокаду Венесуэлы. Такое мнение высказал во вторник министр иностранных дел Боливарианской Республики Хорхе Арреаса на заседании Организации американских государств в Вашингтоне.
"Банковские транзакции Венесуэлы в любой сфере не проходят — не только в США, но и в Европе и Латинской Америке, что вредит венесуэльскому народу", — цитирует Арреасу Twitter МИД Венесуэлы. В понедельник министр заявил, что США причастны к возникновению в южноамериканской стране тяжелой социально-экономической ситуации, которую в Вашингтоне называют «гуманитарным кризисом».
В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся резким ростом цен и девальвацией национальной валюты. Согласно оценкам Национальной ассамблеи, находящейся под контролем политических противников исполнительной власти, в 2017 году инфляция в стране превысила 2600%, а в текущем году она может достичь 14000%.
После выборов 20 мая, на которых президент Николас Мадуро был переизбран, США ввели против Венесуэлы новые санкции. Президент Дональд Трамп подписал указ, который запрещает американским гражданам и находящимся в Соединенных Штатах лицам проведение транзакций, связанных с приобретением долговых обязательств правительства Венесуэлы, включая дебиторскую задолженность.
ТАСС: последние новости
Хейли: ООН не вправе диктовать США, как выстраивать миграционную политику Россия потребовала от Украины снять все обвинения с Вышинского и освободить его Трамп заявил, что США откажутся от сделки по NAFTA, если она не будет честной
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белоруссия обвинила Россию в неадекватности796
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»1320
Школьницу заставили снять белье перед ЕГЭ231
Выходные из-за ЧМ, новый штраф и другие события дня8
Известный дизайнер найдена мертвой10
Видео
02:14
ДНР пригрозила Украине «Чебурашками»
Оружие Армия
01:38
Школьницу заставили снять белье перед ЕГЭ
Образование Общество
01:00
Росгвардия сняла видеоклип ко Дню рождения Пушкина
Армия
01:12
США обвинили РФ и Китай в желании «сломать» Запад
США Азия
01:21
Белоруссия обвинила Россию в неадекватности
В мире Рынки
02:17
Украинский режиссер совершил самоубийство
В мире Статьи
00:52
США официально обвинили в военных преступлениях
В мире
00:58
Берег Крыма хотят закрыть для автомобилей
Общество
19:07
Три пути повышения пенсионного возраста
Личный счет
00:47
В деле о наследстве «Иванушки» поставлена точка
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение