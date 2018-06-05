Глава МИД Венесуэлы обвинил США в попытке установить блокаду его страны

ТАСС , 5 июня. Власти США ищут возможность установить блокаду Венесуэлы . Такое мнение высказал во вторник министр иностранных дел Боливарианской Республики Хорхе Арреаса на заседании Организации американских государств в Вашингтоне.

"Банковские транзакции Венесуэлы в любой сфере не проходят — не только в США, но и в Европе и Латинской Америке, что вредит венесуэльскому народу", — цитирует Арреасу Twitter МИД Венесуэлы. В понедельник министр заявил, что США причастны к возникновению в южноамериканской стране тяжелой социально-экономической ситуации, которую в Вашингтоне называют «гуманитарным кризисом».

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся резким ростом цен и девальвацией национальной валюты. Согласно оценкам Национальной ассамблеи, находящейся под контролем политических противников исполнительной власти, в 2017 году инфляция в стране превысила 2600%, а в текущем году она может достичь 14000%.