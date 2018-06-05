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МИД Грузии отправил в ООН ноту о разрыве дипотношений с Сирией
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МИД Грузии отправил в ООН ноту о разрыве дипотношений с Сирией 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
ТБИЛИСИ, 5 июн — РИА Новости. Грузинская сторона направила дипломатическим представительствам Сирии в ООН и Египте официальную ноту о разрыве дипломатических отношений с САР, говорится в заявлении МИД Грузии.
В конце мая заместитель главы МИД Грузии Давид Дондуа заявил, что Тбилиси начал процедуру разрыва дипломатических отношений с Дамаском после того, как Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.
"На основании постановления правительства страны от 31 мая 2018 года грузинская сторона прекратила действие соглашения о дипломатических отношениях между Республикой Грузия и Сирийской Арабской Республикой от 18 мая 1993 года. Официальная нота МИД о разрыве дипотношений между двумя странами была передана 1 июня 2018 года дипломатическим представительствам Сирийской Арабской Республики в Организации Объединенных Наций и в Арабской Республике Египет", — сказано в заявлении на сайте ведомства.
По данным министерства, постпред Грузии при ООН осведомил генерального секретаря ООН о решении по разрыву дипломатических отношений между странами.
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