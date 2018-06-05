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Турция готова принять ответные меры после введения США торговых пошлин
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Турция готова принять ответные меры после введения США торговых пошлин 

РИА Новости 1 час назад
АНКАРА, 5 июн — РИА Новости, Алёна Палажченко. Анкара готова принять ответные меры в отношении США после того, как Вашингтон ввел торговые пошлины на ввозимые в США сталь и алюминий, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во вторник.
"Мы обсудили (с госсекретарем США Майком Помпео) экономические отношения между нашими странами. Налоги, которые ввели США, сильно обеспокоили наш сектор. Мы сказали на переговорах, что если мы введем свои ответные меры, они нанесут США еще больше ущерба, поскольку наш импорт (из США) больше экспорта", — сказал Чавушоглу в эфире телеканала NTV.
В конце мая стало известно, что Вашингтон вводит пошлины в отношении ввозимых в США стали и алюминия — 25% и 10% из Европы, Канады, Мексики и других стран. Ряд стран уже отреагировали на решение США. Так, ЕС сообщил, что запустит юридические процедуры в рамках ВТО в связи с введением новых пошлин США. Канада и Мексика ранее объявили о введении ответных пошлин на ряд американских товаров.
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