Турция готова принять ответные меры после введения США торговых пошлин

"Мы обсудили (с госсекретарем США Майком Помпео) экономические отношения между нашими странами. Налоги, которые ввели США, сильно обеспокоили наш сектор. Мы сказали на переговорах, что если мы введем свои ответные меры, они нанесут США еще больше ущерба, поскольку наш импорт (из США) больше экспорта", — сказал Чавушоглу в эфире телеканала NTV.