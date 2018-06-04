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ООН ждет список от оппозиции в конституционную комиссию Сирии
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ООН ждет список от оппозиции в конституционную комиссию Сирии
РИА Новости
48 минут назад
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ООН
ВСЕ ЕЩЕ ЖДЕТ СПИСОК ОТ ОППОЗИЦИИ В КОНСТИТУЦИОННУЮ КОМИССИЮ
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