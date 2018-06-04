Премьер Канады настроен на продуктивный диалог с Трампом по торговле

"Это было моим главным пунктом в переговорах с Дональдом Трампом с самого начала. И мы продолжим это делать, отстаивая интересы Канады", — сказал Трюдо.

По его словам, власти Канады настроены на честную и коллективную работу с правительством США.

Он также добавил, что экономика Канады чувствует себя хорошо и страна настроена на заключение новых торговых соглашений с США.