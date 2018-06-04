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Премьер Канады настроен на продуктивный диалог с Трампом по торговле
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Премьер Канады настроен на продуктивный диалог с Трампом по торговле 

Газета.Ru 4 июня 2018
Фото: Газета.Ru
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что настроен на продуктивную работу с США, несмотря на несовпадение взглядов на экономическую политику и торговлю. Об этом сообщает NBC News.
"Это было моим главным пунктом в переговорах с Дональдом Трампом с самого начала. И мы продолжим это делать, отстаивая интересы Канады", — сказал Трюдо.
По его словам, власти Канады настроены на честную и коллективную работу с правительством США.
Он также добавил, что экономика Канады чувствует себя хорошо и страна настроена на заключение новых торговых соглашений с США.
Ранее Трамп назвал условие продления соглашения о зоне свободной торговли с Канадой и Мексикой.
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