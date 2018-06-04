Помпео призвал страны ОАГ исключить Венесуэлу

Госсекретарь США Майк Помпео призвал страны Организации американских государств (ОАГ) приостановить членство Венесуэлы . Об этом сообщает Associated Press.

Глава Госдепа заявил представителям ОАГ, что правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро , который недавно вновь победил на выборах главы государства, занимается «крупномасштабным демонтажом демократии».

Помпео также осудил последние президентские выборы в Венесуэле, назвав их «фальшивыми».

Министр иностранных дел Венесуэлы, в свою очередь, обвинил США во вмешательстве во внутренние дела других государств.

Ранее власти Венесуэлы сами объявляли о намерении покинуть организацию.