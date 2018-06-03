«Мой друг лучше всех играет труп»

Украинский блогер Богдан Процишин записал кавер на песню «Машины времени». В ней слова «Мой друг лучше всех играет блюз» заменены на «Мой друг лучше всех играет труп».

Таким образом он отозвался на историю инсценировкой убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. «Хайпуем! Сегодня мы с тобой хайпуем!» — написал Процишин в Facebook,

предваряя видео. «Нетленка, шедевр, симпатично», отозвались пользователи в комментариях.

29 мая 2018 года стало известно, что в Киеве убит Аркадий Бабченко. В его киевской квартире в Днепровском районе неизвестные выпустили ему в спину несколько пуль.

Бабченко якобы умер в машине скорой помощи по дороге в больницу. 30 мая, выступая на пресс-конференции, глава СБУ Василий Грицак заявил о том, что Бабченко жив, а убийство было инсценировкой.