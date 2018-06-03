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«Мой друг лучше всех играет труп»
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«Мой друг лучше всех играет труп» 

Рамблер 1 час назад
Украинский блогер Богдан Процишин записал кавер на песню «Машины времени». В ней слова «Мой друг лучше всех играет блюз» заменены на «Мой друг лучше всех играет труп».
≥≥ На Украине сосчитали потенциальных жертв «убийцы» Бабченко
Таким образом он отозвался на историю инсценировкой убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. «Хайпуем! Сегодня мы с тобой хайпуем!» — написал Процишин в Facebook,
предваряя видео. «Нетленка, шедевр, симпатично», отозвались пользователи в комментариях.
29 мая 2018 года стало известно, что в Киеве убит Аркадий Бабченко. В его киевской квартире в Днепровском районе неизвестные выпустили ему в спину несколько пуль.
Бабченко якобы умер в машине скорой помощи по дороге в больницу. 30 мая, выступая на пресс-конференции, глава СБУ Василий Грицак заявил о том, что Бабченко жив, а убийство было инсценировкой.
Комментарии33
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