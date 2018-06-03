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Силовики 20 раз нарушили перемирие за сутки
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Силовики 20 раз нарушили перемирие за сутки, заявили в ДНР 

РИА Новости 19 минут назад
Фото: AFP 2018 / Anatolii Stepanov
Украинские силовики 20 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки, сказал журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Накануне в представительстве ДНР в СЦКК говорили о трех нарушениях перемирия.
"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило — 20 раз", — сказал представитель ведомства.
В ополчении добавили, что силовики выпустили 37 мин по территории ДНР, при обстрелах использовались гранатометы различного типа, бронетехника и стрелковое оружие.
"Горловское направление: минометы 120 миллиметров — три мины; минометы 82 миллиметра — четыре мины; Донецкое направление: минометы 120 миллиметров — 17 мин. Мариупольское направление: минометы 120 миллиметров — восемь мин; минометы 82 миллиметра — пять мин… Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 222 единицы", — сказал представитель ДНР в СЦКК.
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