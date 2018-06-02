Ещё
НАТО отказалась защищать Израиль от Ирана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

НАТО отказалась защищать Израиль от Ирана 

News.ru 46 минут назад
Североатлантический альянс не защитит Израиль от атаки со стороны Ирана, если между странами произойдёт вооружённый конфликт.
News.ru: последние новости
Американские военные убили почти 500 человек Сирийцы обвинили США в инсценировке химатак Трамп встречался с Ким Кардашьян
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К посольству России в Киеве принесли гробы336
Оплата отеля для Ким Чен Ына поставила США в тупик323
Американские военные взорвут Boeing 77763
«В этой войне победивших не будет»22
Миру грозит новая военная операция504
Видео
00:38
Миру грозит новая военная операция
Армия Ближний Восток
10:33
США придумали способ помешать «Северному потоку–2»
Компании
01:16
«Меня президент поцеловал, а вот тебя, мама — нет»
Политика
03:38
Раскрыто содержание «списка Бабченко»
Украина В мире
00:28
Погоню полицейских за медведем сняли на видео
Происшествия
06:26
Когда встретятся Путин с Трампом
Политика Статьи
02:48
Выжившая в трагедии на Эвересте умерла, упав с лестницы
Происшествия Другое
01:20
«Мосту Порошенко» предрекли провал
Украина В мире
02:16
«Вел себя как настоящий бандит»
СНГ В мире
00:28
Трамп разбушевался: возможен полный развал ВТО
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение