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НАТО отказалась защищать Израиль от Ирана
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НАТО отказалась защищать Израиль от Ирана
News.ru
46 минут назад
Комментарии
Североатлантический альянс
не защитит
Израиль
от атаки со стороны
Ирана
, если между странами произойдёт вооружённый конфликт.
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