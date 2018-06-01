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Трамп разочарован в торговле с Канадой
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Трамп разочарован в торговле с Канадой 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
США планирует заключить отдельную сделку с Канадой и Мексикой, так как считает «ужасным» Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).
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