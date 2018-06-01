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Трамп приревновал Ким Чен Ына к Лаврову
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Трамп приревновал Ким Чен Ына к Лаврову 

News.ru 1 июня 2018
Американский лидер Дональд Трамп назначил встречу Ким Чен Ыну, однако не желает, чтобы тот встречался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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