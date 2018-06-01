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Трамп заявил, что США пока не будут вводить новых санкций против КНДР
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Трамп заявил, что США пока не будут вводить новых санкций против КНДР 

РИА Новости 40 минут назад
РИА НОВОСТИ: ТРАМП ЗАЯВИЛ, ЧТО США ПОДГОТОВИЛИ НОВЫЕ САНКЦИИ ПРОТИВ КНДР, НО ПОКА НЕ БУДУТ ИХ ВВОДИТЬ
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