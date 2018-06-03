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Трамп: США не могут проиграть в торговой войне
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Трамп: США не могут проиграть в торговой войне 

Газета.Ru 2 часа назад
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что Соединенные Штаты не могут себе позволить поражения в торговой войне.
"Когда ваш внешнеторговый дефицит составляет почти $800 млрд в год, вы не можете позволить себе потерпеть поражение в торговой войне!", — написал Трамп.
Он также добавил, что «за счет США выгоду в торговле на протяжении многих лет получали другие страны».
Ранее Трамп заявил, что только с помощью введения пошлин, США могут добиться справедливой торговли на равных условиях.
1 июня Трамп распорядился ввести пошлины на ввоз стали и алюминия из стран Европейского союза (ЕС), Канады и Мексики.
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