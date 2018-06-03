Трамп: США не могут проиграть в торговой войне

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что Соединенные Штаты не могут себе позволить поражения в торговой войне.

"Когда ваш внешнеторговый дефицит составляет почти $800 млрд в год, вы не можете позволить себе потерпеть поражение в торговой войне!", — написал Трамп.

Он также добавил, что «за счет США выгоду в торговле на протяжении многих лет получали другие страны».

Ранее Трамп заявил, что только с помощью введения пошлин, США могут добиться справедливой торговли на равных условиях.