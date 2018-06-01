В Донбассе стали стрелять реже

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Донецкий "Чебурашка" поразил "ответкой" за Мамая
Донецкий "Чебурашка" поразил "ответкой" за Мамая

В Донбассе число обстрелов за неделю снизилось вдвое, заявили в ДНР 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Украинские силовики 66 раз нарушили режим прекращения огня за минувшую неделю, это вдвое меньше, чем на предыдущей, заявил в пятницу журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"За прошедшую неделю противник почти в два раза уменьшил количество обстрелов республики по сравнению с предыдущей неделей. Всего зафиксировано 66 нарушений режима прекращения огня. По населенным пунктам республики противник выпустил пять 122 миллиметровых снарядов, 139 мин калибром 120 и 82 миллиметра", — сказал Басурин.
По его словам, в результате обстрелов повреждено четыре дома.
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