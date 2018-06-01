Власти Венесуэлы приступили к освобождению политических заключенных

Глава Национального учредительного собрания Венесуэлы Делси Родригес заявила, что власти страны приступили к освобождению первой группы политических заключенных. Об этом сообщает РИА «Новости».

"В ближайшие часы будет известен состав следующей группы. Освободить всех сразу невозможно", — сказала Родригес.

По ее словам, все заключенные были задержаны в 2014–2017 годах за участие в массовых уличных протестах.

Как отмечается, среди освобождаемых — один из лидеров оппозиции политик Даниэль Себальос, бывший мэр Сан-Кристобаля.