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Власти Венесуэлы приступили к освобождению политических заключенных
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Власти Венесуэлы приступили к освобождению политических заключенных 

Газета.Ru 1 час назад
Глава Национального учредительного собрания Венесуэлы Делси Родригес заявила, что власти страны приступили к освобождению первой группы политических заключенных. Об этом сообщает РИА «Новости».
"В ближайшие часы будет известен состав следующей группы. Освободить всех сразу невозможно", — сказала Родригес.
По ее словам, все заключенные были задержаны в 2014–2017 годах за участие в массовых уличных протестах.
Как отмечается, среди освобождаемых — один из лидеров оппозиции политик Даниэль Себальос, бывший мэр Сан-Кристобаля.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что правительство Венесуэлы освободило задержанного гражданина Соединенных Штатов.
Как отмечалось, вице-президент США Майк Пенс также подтвердил освобождение гражданина США в Венесуэле.
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