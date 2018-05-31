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Смертельное оружие: какую игру США и Европа ведут в Донбассе
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Смертельное оружие: какую игру США и Европа ведут в Донбассе 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Конфликт в Донбассе начался четыре года назад. Все это время в регионе идут боевые действия, гибнут мирные жители. Порошенко же обещает отправить Javelin именно на юго-восток Украины.
США, Литва, Великобритания и Канада поставили Киеву летальное оружие и другие военные средства более чем на 40 миллионов долларов. Об этом сообщили сегодня в российском Генштабе.
В частности, США в ответ на многочисленные запросы Петра Порошенко уже доставили на Украину противотанковые ракетные комплексы Javelin. Всего же за последние четыре года ВСУ получили военную помощь от 20 стран мира на сумму почти 300 миллионов долларов.
Россия неоднократно предостерегала от поставок вооружений на Украину, так как это лишь усугубит конфликт в Донбассе.
Первые испытания комплексов Javelin прошли на Украине 22 мая, чем не преминул похвастаться Петр Порошенко. По его словам, данное оружие нужно Киеву «для обороны страны».
Стоит отметить, что США напрямую запретили отправлять комплексы на юго-восток Украины и согласие Киева на это условие было обязательным для начала поставок. Тем не менее Порошенко так же прямо пригрозил, что если потребуется, то Javelin на Донбассе окажутся.
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