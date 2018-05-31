Истребители F‐22 Raptor усилили ВВС США в Японии 

Военно‐воздушную базу США «Кадена» в Японии пополнили 14 новых истребителей пятого поколения F‐22 Raptor. Об этом сообщило РИА ФАН.
Истребители перебросили на японский остров Окинава. Усиление ВС США в регионе связано с предстоящей встречей президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая запланирована на 12 июня в Сингапуре.
Верховный главнокомандующий Объединенных ВС НАТО в Европе, генерал Армии США, действующий командующий Европейским командованием ВС США Кертис Скапаротти заявил о необходимости допресурсов для сохранения преимущества сил Соединенных Штатов в Европе.