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Асад рассказал о помощи России в предотвращении удара США в Сирии
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Асад рассказал о помощи России в предотвращении удара США в Сирии 

РИА Новости 41 минуту назад
ДАМАСК, 31 мая — РИА Новости. США рассматривали вариант комплексного удара по всей Сирии, но встречные заявления России их остановили, заявил президент САР Башар Асад.
"Тогда россияне открыто заявили, что готовы уничтожать точки запуска ракет. По нашей информации, доказательств у нас нет, есть только сведения, но достоверные, — они рассматривали вариант нанесения комплексного удара по всей территории Сирии. И именно эта угроза заставила Запад принять гораздо более скромные меры", — сказал Асад в интервью телеканалу RT.
США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.
Сирийские власти неоднократно заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.
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