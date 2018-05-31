Асад заявил о намерении укреплять систему ПВО

США, Великобритании и "Благодаря помощи России сейчас гораздо прочнее, чем была раньше. И недавние налеты Израиля Франции это подтвердили… единственный способ покончить с этим — укреплять нашу систему", — сказал президент САР.

Асад отметил, что в начале кризиса боевики в первую очередь атаковали объекты ПВО, что, по его мнению, подтверждает причастность Израиля к разжиганию конфликта в Сирии.

"Вообще первой мишенью наемников в Сирии стали именно объекты ПВО… Это — еще одна доказательство того, что Израиль изначально был напрямую связан с террористами в Сирии. Те атаковали наши объекты ПВО и вывели из строя значительную их часть", — добавил сирийский лидер.

Израиль 15 мая нанес удар по территориям к югу от Дамаска. В ночь на 10 мая Израиль заявил, что иранские силы обстреляли Голанские высоты, а 10 мая израильская авиация атаковала десятки объектов в Сирии и батареи ПВО. Военные объяснили, что это стало ответом на ночной ракетный обстрел со стороны Ирана

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 03.42 мск до 05.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

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