Трамп потребовал от Канады снять торговые барьеры

"Канада на протяжении долгого времени очень плохо относилась к нашему сельскохозяйственному бизнесу и фермерам. Крайне ограничивает торговлю! Они должны открыть свои рынки и снять свои торговые барьеры!", — написал Трамп в своем аккаунте в Twitter.

Как сообщил в четверг Белый дом, Соединенные Штаты вводят пошлины на импорт стали и алюминия (25% и 10%) из стран ЕС , Канады, Мексики Южной Кореи и других стран, за исключением Аргентины . Пошлины вступили в силу в ночь на пятницу по американскому времени.