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Трамп объявил торговую войну Европе
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Трамп объявил торговую войну Европе 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Президент США Дональд Трамп 1 июня введет тарифы на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза, Канады и Мексики. Такое заявление сделал министр торговли США Уилбур Росс, сообщает Reuters.
Тарифы на ввоз в США стали и алюминия Трамп ввел еще в марте, однако американская администрация сделала исключения для давних торговых партнеров США, в том числе Мексики, Канады и стран ЕС. Эти страны получили отсрочку до 31 мая — к этому времени стороны должны были договориться по торговой политике. Несмотря на отсрочку, сделка так и не была заключена.
Администрация США решила не давать еще одну отсрочку своим партнерам. По словам Росса, 25-процентные тарифы на сталь и 10-процентные на алюминий в отношении Мексики, Канады и стран ЕС начнут действовать в ночь на пятницу.
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в ответ на заявление Вашингтона заявил, что ЕС введет контрмеры. «Это плохой день для мировой торговли. Мы немедленно обратимся во Всемирную торговую организацию и объявим об ответных мерах в ближайшие часы», — сказал Юнкер. Он назвал совершенно неприемлемым введение односторонних мер, когда речь идет о мировой торговле.
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