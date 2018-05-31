Трамп окажет на Ким Чен Ына военное давление самолётами 

Перед встречей президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына американские BBC перебросят на южный японский остров Окинава 14 многоцелевых боевых самолетов пятого поколения F-22 Raptor. Долгожданный диалог лидеров двух стран пройдёт в Сингапуре.
По информации агентство Kyodo, данные меры предприняты в качестве дополнительного средства военного давления. Также Штаты запустят в воды региона атомный авианосец Ronald Reagan.
Известно, что он уже покинул базу Йокосука в Токийском заливе. Патрулирование будет осуществляться в зоне Корейского полуострова.