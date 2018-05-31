Трамп окажет на Ким Чен Ына военное давление самолётами

По информации агентство Kyodo, данные меры предприняты в качестве дополнительного средства военного давления. Также Штаты запустят в воды региона атомный авианосец Ronald Reagan.

Известно, что он уже покинул базу Йокосука в Токийском заливе. Патрулирование будет осуществляться в зоне Корейского полуострова.