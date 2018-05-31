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Власти Мексики обвинили Трампа в расизме
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Власти Мексики обвинили Трампа в расизме 

Российская Газета 15 минут назад
Фото: Российская Газета
Мексиканский парламент осудил «расистские» высказывания президента США Дональда Трампа. Сенат принял решение, которое «отвергает ксенофобские и расистские выражения» американского лидера, передает РИА Новости.
О каких конкретно словах Трампа идет речь, не уточняется, однако в последнее время глава Соединенных Штатов довольно часто нелестно высказывается о соседней стране. Ранее Трамп назвал мигрантов, которые незаконно въезжают в его страну, «животными».
Также мексиканский конгресс подтвердил, что Мехико не будет платить за возведение барьера на границе с США, о чем ранее заявил президент страны Энрике Пенья Ньето.
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