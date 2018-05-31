Власти Мексики обвинили Трампа в расизме

О каких конкретно словах Трампа идет речь, не уточняется, однако в последнее время глава Соединенных Штатов довольно часто нелестно высказывается о соседней стране. Ранее Трамп назвал мигрантов, которые незаконно въезжают в его страну, «животными».