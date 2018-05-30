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Дональд Трамп пригласил Ким Кардашьян в Белый дом на официальную встречу
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Дональд Трамп пригласил Ким Кардашьян в Белый дом на официальную встречу 

Журнал ОК! 12 часов назад
Ким Кардашьян продолжает бороться за права 62-летней Элис Джонсон, которую осудили пожизненно без права досрочного освобождения. Женщину обвинили в хранении и распространении наркотиков, а также отмывании денег, и теперь она вынуждена провести всю оставшуюся жизнь за решеткой. Во имя спасения Элис Ким удалось даже организовать встречу с Дональдом Трампом.
По сообщению зарубежных СМИ, вместе со своим адвокатом звезда реалити-шоу приедет в Белый дом уже сегодня. Поговаривают, что «достучаться» до президента Ким помогла Иванка Трамп. Инсайдеры также добавили, что переговоры пройдут без камер.
Ким Кардашьян
Вероятно, немаловажную роль в этой встрече сыграл и Канье Уэст, который поддерживает политику Дональда Трампа и пишет президенту хвалебные речи в своем Твиттер. Хотя Ким была и остается сторонницей Хиллари Клинтон, которой не удалось одержать победу на последних президентских выборах.
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