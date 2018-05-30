Россия решила помочь Украине по делу Бабченко

СК России готов оказать содействие Украине в расследовании убийства журналиста Бабченко

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

«Учитывая, что украинские коллеги до сих пор не могут раскрыть убийства других российских граждан, в частности речь идёт об убийствах журналиста Павла Шеремета и экс-депутата Дениса Вороненкова, Следственный комитет готов оказать содействие компетентным органам Украины в раскрытии и объективном расследовании убийства Бабченко», — заявила Петренко.

Российский журналист был убит в Киеве 29 мая в подъезде своего дома. По данному факту СК России возбудил уголовное дело.