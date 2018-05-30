Ещё
Россия решила помочь Украине по делу Бабченко
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК России готов оказать содействие Украине в расследовании убийства журналиста Бабченко 

RT на русском 43 минуты назад
Фото: Соцсети
СК России заявил о готовности оказать содействие компетентным органам Украины в расследовании убийства журналиста Аркадия Бабченко.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.
«Учитывая, что украинские коллеги до сих пор не могут раскрыть убийства других российских граждан, в частности речь идёт об убийствах журналиста Павла Шеремета и экс-депутата Дениса Вороненкова, Следственный комитет готов оказать содействие компетентным органам Украины в раскрытии и объективном расследовании убийства Бабченко», — заявила Петренко.
Российский журналист был убит в Киеве 29 мая в подъезде своего дома. По данному факту СК России возбудил уголовное дело.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров также прокомментировал убийство журналиста Бабченко в Киеве.
RT на русском: последние новости
Лавров прокомментировал убийство журналиста Бабченко в Киеве Глава комитета Госдумы считает, что российским журналистам следует уехать с Украины В Совфеде ответили на обвинения Гройсмана в причастности России к убийству Бабченко
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Переворот в Черногории оплатили рублями55
Дикие доходы Михалкова поразили народ74
Истребители ЦВО подняли по тревоге95
Интернет-провайдеры повысят цены с лета341
Молодая жена разочаровала Задорнова перед смертью20
Видео
02:01
В убийстве журналиста Бабченко обвинили Россию
Украина В мире
В панике на борту самолета пострадали 11 человек
Происшествия
04:37
Аплодисменты в самолете вызвали спор в сети
Интернет Общество
03:54
МЧС выступило с обращением к москвичам
Погода Новости Москвы
Боевой разворот Су-57 сняли с беспилотника
Оружие
01:05
Дикие доходы Михалкова поразили народ
Шоу-бизнес
01:00
Истребители ЦВО подняли по тревоге
Армия Войска
00:24
В убийстве Бабченко нашли «странные» обстоятельства
Криминал
02:10
Disney закрыл любимое шоу Трампа из-за расизма
В мире Статьи
03:20
Как Крымский мост изменил жизнь людей
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение