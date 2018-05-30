Лавров отреагировал на убийство Бабченко

Лавров прокомментировал убийство журналиста Бабченко в Киеве

«Трагедия очередная, вчера в Киеве был убит Аркадий Бабченко, застрелен в подъезде собственного дома. И уже премьер-министр украинского правительства заявляет о том, что, «конечно, это сделали российские спецслужбы». А расследование ещё не начиналось. Ну, сейчас, наверное, начнётся», — сказал Лавров.

По его словам, «эта мода, которую задают авторы такого рода ведения международных дел, она очень печальна».

«Но как видите, многие её подхватывают, особенно те, которые, как наши украинские соседи, пользуются полной безнаказанностью со стороны своих западных кураторов и абсолютно игнорируют советы тех же западных кураторов о том, как им наводить порядок у себя дома», — отметил министр.

Лавров добавил, что Украина нужна западным кураторам для продвижения русофобских взглядов.