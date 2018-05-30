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США осудили планы Сирии установить дипотношения с Абхазией и Южной Осетией
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Россия ответила на санкции

США осудили планы Сирии установить дипотношения с Абхазией и Южной Осетией 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. США решительно осуждают намерение властей Сирии установить дипломатические отношения с Абхазией и Южной Осетией, заявила официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.
Во вторник министерства иностранных дел Абхазии и Южной Осетии сообщили, что Сирия признала независимость двух республик. После этого Грузия начала процедуру разрыва дипломатических отношений с Сирией.
"Абхазия и Южная Осетия являются частью Грузии. США решительно осуждают намерение Сирии установить дипломатические отношения с этими грузинскими регионами", — говорится в заявлении.
Представитель госдепа подтвердила, что позиция США по Абхазии и Южной Осетии остается неизменной и Вашингтон продолжает поддерживать территориальную целостность Грузии. Дипломатическое ведомство США также призвало Россию отвести свои войска в регионе на позиции, предшествовавшие конфликту 2008 года.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
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