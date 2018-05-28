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Глава МИД Канады едет в США на переговоры по НАФТА
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Глава МИД Канады едет в США на переговоры по НАФТА 

РИА Новости 1 час назад
ВАШИНГТОН, 28 мая — РИА Новости. Глава МИД Канады Христя Фриланд посетит Вашингтон на этой неделе для переговоров по Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), сообщило в понедельник канадское внешнеполитическое ведомство.
Фриланд будет находиться в Вашингтоне во вторник и среду на фоне застоя в переговорах по актуализации НАФТА.
Президент США Дональд Трамп ранее грозил выйти из НАФТА из-за масштабного торгового дефицита США с Мексикой и Канадой. Все стороны надеются на прорыв в переговорах до президентских выборов в Мексике, назначенных на 1 июля.
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