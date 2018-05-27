Сноуден заявил, что Трамп обожает Путина

Экс-сотрудник ЦРУ и АНБ отметил, что ведущий расследование о предполагаемых связях Трампа с Россией спецпрокурор Роберт Мюллер не сможет доказать связь президента США с РФ.

«Никто на свете не любит Путина так, как Трамп. Но думаю, что люди хотят слишком многого, надеясь, что расследование Мюллера найдет объективные доказательства против Трампа», — заявил Сноуден.

Он также усомнился, что Россия хотела бы завербовать Трампа, так как действующий президент США «даже не может вспомнить, что он собирался сказать в конце предложения».

Ранее Газета.ru сообщила о сделанном Сноуденом очередном громком разоблачении. Экс-сотрудник ЦРУ и АНБ заявил, что новый директор разведуправления Джина Хаспел причастна к пыткам над заключенными и лично приказала уничтожить доказательства издевательств.

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