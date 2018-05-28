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Бибилов: в 2018 году независимость Южной Осетии может признать еще одно государство
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Бибилов: в 2018 году независимость Южной Осетии может признать еще одно государство 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Республика Южная Осетия может быть признана еще одной страной мира до конца 2018 года. Об этом сообщил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018) президент страны Анатолий Бибилов.
"Процесс признания Южной Осетии не остановить. Нас будет признавать одна страна в пять лет, но постепенно мы получим полное признание нашей независимости. До конца года мы рассчитываем получить официальное признание от как минимум еще одной страны мира", — сказал он, не уточнив, о какой стране идет речь.
Бибилов отметил, что власти Южной Осетии готовы проводить «любые переговоры со странами, которые потенциально готовы признать независимость Южной Осетии».
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