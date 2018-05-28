Бибилов: в 2018 году независимость Южной Осетии может признать еще одно государство

"Процесс признания Южной Осетии не остановить. Нас будет признавать одна страна в пять лет, но постепенно мы получим полное признание нашей независимости. До конца года мы рассчитываем получить официальное признание от как минимум еще одной страны мира", — сказал он, не уточнив, о какой стране идет речь.

Бибилов отметил, что власти Южной Осетии готовы проводить «любые переговоры со странами, которые потенциально готовы признать независимость Южной Осетии».