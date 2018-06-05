Ещё
При ударе коалиции во главе с США в Сирии погибли 10 человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

При ударе коалиции во главе с США в Сирии погибли 10 человек 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Жертвами бомбардировки возглавляемой США международной коалиции в сирийской провинции Хасеке стали по меньшей мере 10 мирных жителей, сообщило сирийское информационное агентство САНА.
По сведениям его источника, удару подвергся населенный пункт Джазаа на юге провинции. Среди погибших были женщины и дети, передает ТАСС.
2 июня коалиция во главе с США также нанесла авиаудар по мирным жителям в Сирии. В результате «погибли восемь членов одной семьи в деревне Диб-Хададж на юго-востоке провинции Эль-Хасаке».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Ким Кардашьян встала на «место Климкина» у стола Трампа Помпео начал переговоры с представителем КНДР в Нью-Йорке Парламент Мексики обвинил Трампа в расизме
Комментарии  Ещё 75 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Банки получили право блокировать карты россиян45
Пока вы спали: Бензин подорожает в 1,5 раза526
Путин осадил журналиста по-немецки162
Смертельный круиз13
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус241
Видео
53:22
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус
Политика Украина
09:13
Калининград покраснел на картах НАТО
Армия Войска
04:13
Банки получили право блокировать карты россиян
Личный счет Экономика
00:34
«Не считаю нужным прятаться за кустами»
Политика Статьи
01:34
Фура взорвалась на МКАД
ДТП
01:39
Порошенко назвал цель «убийства» Бабченко
Украина В мире
01:11
Хозяин сафари-парка атаковал львов тапком
Происшествия
00:38
Турция использовала С-400 для шантажа Америки
Оружие Армия
04:02
Удар США по Сирии привел к гибели жителей
Ближний Восток Катастрофы
00:33
Горящий ТЦ в Казани может обрушиться
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение