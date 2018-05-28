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Дуэль войск Асада с оппозицией на ракетных комплексах попала на видео
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Дуэль войск Асада с оппозицией на ракетных комплексах попала на видео 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В сирийской провинции Латакия боевики «Сирийской свободной армии» (ССА) обстреляли расчеты противотанковых ракетных комплексов правительственных войск. Видеозапись опубликовал Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом ситуации на Ближнем Востоке.
Сирийская оппозиция планировала перейти в наступление после того, как США совместно с Францией и Великобританией нанесут ракетный удар по сирийским объектам в середине апреля. Противники президента Сирии Башара Асада планировали вернуть потерянные районы и завоевать новые.
Боевики ССА неоднократно уничтожали военные отряды сирийской армии в Латакии. Они также контролируют некоторые шиитские районы соседней провинции Идлиб.
«Сирийская свободная армия» — одно из крупнейших объединений вооруженных группировок в Сирии, которые ведут борьбу с правительством страны.
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